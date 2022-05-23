А якщо ви переїдете в іншу комуну?

Багато з вас міняють житло, а іноді приїжджають в іншу комуну. Перше, що потрібно зробити, після переїзду, це зареєструватися в службі населення міської адміністрації за новим місцем проживання. Ваш нова комуні буде відповідати за інформування старої комуни про ваш від’їзд. Вона також подбає про внесення змін до реєстраційних документів транспортних засобів у вашій родині, якщо такі у вас є.

Ви переїжджаєте в межах однієї комуни? Вам просто потрібно буде повідомити про зміну адреси службу населення своєї комуни.

Після того, як ви повідомите комуну, районний агент прийде, щоб перевірити, чи є ваше основне місце проживання за адресою, яку ви надали комуні. Агент перевірить, що ви насправді живете там, один або зі своєю сім’єю. Не хвилюйтеся, це нормально, це процедура. Потім ви можете оновити дані про місце проживання на чіпі вашого електронного посвідчення особи, якщо воно у вас є, та даних інших членів вашої родини.

Як тільки він буде оформлений, ваш переїзд автоматично повідомляється в компанію взаємного страхування, CPAS або соціальні виплати...

З іншого боку, ви повинні попередити себе:

- банк, у якому ви відкрили рахунок

- Forem, Actiris або VDAB, якщо ви зареєстровані як шукач роботи

- Ваші постачальники води, електроенергії та газу

- Ваш телефоніст

І, як завжди, не соромтеся звертатися за допомогою!

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons que faire en cas de déménagement dans une autre commune.