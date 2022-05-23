Якщо ви стали жертвою зловживання кимось.

У більшості випадків ситуації прийому проходять досить добре. Але добре, це не так. Якщо вас змушують робити те, чого ви не хочете робити? Якщо хтось керує вами? Ця людина застосовує насильство чи погрожує вам? Ви не вільні піти?

Ніхто не може змусити вас або утримати проти вашої волі. Якщо ви працюєте майже без грошей або працюєте довгими днями і майже не маєте вільного часу, це ненормально. Але також якщо ваша робота небезпечна, і у вас немає захисту або ви не маєте права зберігати документи, що посвідчують особу. Вам погрожують чи шантажують? Ти все ще боїшся?

Якщо ви впізнали себе в цій ситуації, поговоріть про це. Ви можете звернутися до асоціацій, які вам допоможуть. ; Ви можете спілкуватися з ними без страху анонімно та без будь-яких зобов’язань.

Якщо вам незручно або ви не можете зв’язатися з ними безпосередньо, поговоріть з другом, людиною, якій ви довіряєте, лікарем або вчителем. Попросіть його звернутися до цієї асоціації чи поліції.

Якщо ви живете в Брюсселі, ви можете зателефонувати за номером 02/511.64.64

Якщо ви живете у Фландрії, телефонуйте за номером 03/201.16.90, служба знаходиться в Антверпені.

Для Валлонії це 04/232.40.30 у Льєжі.

Ці послуги доступні 24/7.

У надзвичайних випадках телефонуйте до поліції за номером 112.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons des associations qui peuvent les aider en cas d'abus.