Кінець маски в громадському транспорті з понеділка

На даний момент в Бельгії, з боку епідемії коронавірусу, все добре. Епідеміологічні параметри більше не виправдовують дотримання останніх правил охорони здоров’я в Бельгії. Закінчивши "жовтий" код (тобто найнижчий код сповіщення), ми повертаємося до майже нормальної ситуації.

Консультаційний комітет (до складу якого входять експерти з охорони здоров’я та міністри) вирішив, що носіння маски більше не є обов’язковим у громадському транспорті. З іншого боку, він залишиться обов’язковим у лікарнях, аптеках та у лікаря. Однак вірус Covid все ще активно циркулює, і ми не застраховані від того, що наступної осені з’являться нові підваріанти та виникне нова хвиля епідемій.

Тому органи влади залишаються дуже пильними, принципи обережності та гігієни залишаються рекомендованими.

Так ми дихаємо, але тримаємо дистанцію! І кожен вільний залишити маску, якщо захоче.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de la fin du port du masque dans les transports en commun.