Бельгійський парад гідності цієї суботи

Цієї суботи, 21 травня, Брюссель одягається в кольори веселки з нагоди Бельгійського параду гордості.

Прайд – це демонстрація прав ЛГБТКІ+ з організацією багатьох заходів на цю тему та найбарвистішим традиційним парадом року.

Парад гордості, що складається з понад 80 делегацій, розпочнеться з виступів на головній сцені Pride Village, на Мон-де-Ар в центрі Брюсселя. Будуть присутні стенди ЛГБТКІ+ організацій, а також кілька сцен, барів, фудтраків...

Після промов гігантський райдужний прапор, Радужний прапор, пронесуть крізь натовп, щоб розпочати парад гідності.

Бельгія вважається дуже ліберальною країною, коли мова йде про лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів, і стала другою країною у світі, яка узаконила одностатеві шлюби в 2003 році.

Бельгія особливо уважно ставиться до розробки правової бази, сприятливої ​​для лесбіянок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуальних людей (ЛГБТІ), з точки зору політики інклюзії та поваги прав людини або усиновлення.

У 2003 році бельгійський уряд прийняв закон про одностатеві шлюби, який надає гомосексуалістам (чоловікам чи жінкам) такі ж права щодо союзу, що й гетеросексуалам. Зауважте, що закон про одностатеві шлюби в Бельгії стосується лише цивільних шлюбів, у муніципалітеті. Його не визнає церква.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons des droits des LGBTQIA+ en Belgique et de la Belgian Pride Parade.