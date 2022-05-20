Перший випадок віспи мавп у Бельгії

Останнім часом багато говорять про віспу мавп. Перший випадок зафіксували в Бельгії. Інфікована людина не дуже хвора. Симптоми є ознаками грипу з додаванням висипань.

З початку травня в Європі та Північній Америці було виявлено кілька десятків підозрюваних або підтверджених випадків віспи мавп, що викликає побоювання щодо початку поширення цієї хвороби. Він передається людині при контакті з дикими тваринами, гризунами або приматами. Але експертів насторожують потенційні передачі від людини до людини, зазвичай рідкісні

Всесвітня організація охорони здоров’я досліджує, чому це рідкісне захворювання з Африки раптово розвивається в західних країнах.

Зростання очевидних спалахів викликає занепокоєння, і Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що дуже цікавиться тим, що деякі випадки у Великобританії, схоже, були передані в межах спільноти геїв та бісексуалів. Теоретично зараження відбувається через дихальні шляхи або ураження шкіри інфікованого суб’єкта, але воно також може відбуватися через слизові оболонки під час статевих стосунків.

Однією з його гіпотез, що пояснює збільшення випадків віспи, є відновлення подорожей після скасування обмежень на COVID.

Людська віспа була ліквідована з 1980 року завдяки масовим кампаніям вакцинації, і вакцина також захищає від віспи мавп, але з тих пір від цієї вакцинації відмовилися, оскільки хвороба майже зникла.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons du premier cas de variole du singe découvert en Belgique.