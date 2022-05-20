Сезонні роботи

Багато з вас шукають роботу, і її не завжди легко знайти, особливо якщо ви не володієте французькою чи голландською. Не забувайте, що ви можете звернутися до місцевих бюро зайнятості (Actiris у Брюсселі, Forem у Валлонії та VDAB у Фландрії), щоб безкоштовно зареєструватися як шукач роботи або пройти безкоштовне навчання.

Але будьте обережні навколо себе! Деякі галузі шукають сезонних працівників протягом літа. Це стосується, наприклад, барів, кафе та ресторанів, які потребують додаткового персоналу. Готелі також.

А якщо ви живете в сільській місцевості, фермерам і виробникам також потрібна робоча сила для збирання фруктів і овочів. Зараз, наприклад, сезон спаржі та полуниці. Щоб їх зібрати, потрібна робота. За загальним правилом платять 8,50 євро на годину, але вам доведеться працювати від 8 до 10 годин на день. Якщо ви живете занадто далеко від вирощування, деякі фермери пропонують проживання приблизно за 200 євро на місяць. Однак не погоджуйтеся на перебування в чомусь, гігієнічні умови необхідно дотримуватися.

Для роботи вам, очевидно, потрібна ваша картка А.

Не соромтеся запитати у свого муніципалітету або безпосередньо у фермера, щоб дізнатися, чи потрібні йому руки для роботи. Але будьте обережні, тут також не кажіть "так" за будь-які умови (найкраще завжди підписати контракт) і не виконуйте небезпечну роботу, де ви можете постраждати, особливо якщо у вас немає страховки.

Удачі !

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons des jobs saisonniers.