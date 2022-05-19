Чому Українці святкують день вишиванки ?

Сьогодні день вишиванки. І ви, напевно, бачили багато фотографій у соцмережах на підтримку України. Але чи справді знаєте ви все про це святкування?

День вишиванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення — щороку в третій четвер травня

Ідею акції "Всесвітній день вишиванки" у 2006 році запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. А поштовхом до реалізації ідеї та святкування стала вишиванка Ігоря Житарюка, яку він регулярно одягав на пари, як і чимало інших студентів. Леся запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету, таким чином це почало еволюціювати, та вже в 2015 організатори закликали усю Україну в цей день одягнути вишиванку на знак єдності, тому свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу.

Ідеєю свята є збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення загалом.

Тепер, трохи більше про історію самої вишиванки. Найдавнішими мотивами вишиванки були геометричні візерунки трипільської культури, звідси і бере початок українська вишиванка.

Але тільки в XII столітті вона стане розповсюдженої в Київський Русі, так вважають історики. За весь час існування української вишиванка, відбулося багато змін, у візерунку, оздобленні, та навіть матеріалах, та попри зміни сучасна українська вишиванка переживає розквіт.

Дивіться всі новини з RTBF Україна тут http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine

www.rtbf.be/ukraine

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de la fête de Vyshyvanka.