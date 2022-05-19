Північне море – найбільша зелена енергетична установка у світі

Зробити Північне море найбільшим центром зеленої енергії в світі. Це є метою Есб’єрзької декларації, підписаної в Данії.

Бельгія, Данія, Німеччина та Нідерланди об’єднують зусилля для розвитку вітрового потенціалу біля своїх берегів.

Текст передбачає дві речі: прискорення розвитку різних вітрових електростанцій кожної країни в Північному морі, І взаємозв’язок між вітровими електростанціями чотирьох країн-учасниць.

Ми говоримо про збільшення виробництва вітрової електроенергії в Північному морі в 4 рази до 2030 року і помноження на 10 до 2050 року.

Для Бельгії ця мета трохи менш амбіційна, але все одно пам’ятаймо, що Бельгія вже є другим за величиною виробником офшорної вітрової електроенергії на одного жителя у світі, після Данії, яка, безсумнівно, є піонером.

Треба сказати, що прибережний простір у Бельгії дуже обмежений. Звідси важливість другого пункту цієї декларації: амбіції з’єднати бельгійські, датські, голландські та німецькі вітрові електростанції за допомогою великого підводного кабелю протяжністю майже 500 кілометрів. Це нове з’єднання має побачити світ до 2030 року.

Отже, ви зрозуміли, що в довгостроковій перспективі, як тільки одна з чотирьох країн буде мати надлишок продукції то, вона зможе експортувати цей струм в інші. Фактично, це Данія, найбільший виробник із чотирьох, яка постачає свої надлишки іншим партнерам. Ці взаємозв’язки створюються за допомогою так званих енергетичних островів, різновидів гігантських мереж електропередач, розміщених у морі.

Про це бажання мати взаємопов’язану мережу в Європі говорили вже давно, але нинішній геополітичний контекст змусує цих країн зробити крок. Енергетична незалежність і досягнення європейських кліматичних цілей є частиною мотивів.Тобто ,зробити Північне море найбільшим центром зеленої енергії в світі...

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons du projet de faire de la mer du Nord la plus grande centrale d'énergie verte.