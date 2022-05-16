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Ukraine - Україна

Плавання в Валлонії: всі місця, де можна купатися

Плавання в Валлонії: всі місця, де можна купатися
il y a 2 heures1 min
Par Charlotte Legrand

У Валлонії державна служба аналізує воду для купання. Це робиться щотижня або два тижні під час купального сезону. Коли є занадто багато водоростей або занадто багато бактерій, водойму можна закрити для відвідування, поки ситуація не нормалізується.

 

Сайти доступні зараз:

Провінція Намюр:

Озеро з Bambois (Fosses-la-ville)
Lesse в Houyet (річка)
Semois à MemberAlle-sur-semois, Vresse-sur-semois (річка)

Провінція Люксембург:
La Semois à Chiny, Lacuisine, Herbeumont et Bouillon (річка).

L’Ourthe à Maboge (La Roche-en-Ardenne) et à Hotton (річка).

Озеро de Neufchâteau (водойма, рятувальника немає).

Спортивний центр Libramont (водойма, рятувальника немає).

Брабант-Валонський:

Пляж Renipont (Lasne) (водойма, без спостереження). 

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Ено:

Озеро de Claire-Fontaine (Chapelle-lez-Herlaimont) (водяма)

Озеро Plate-Taille (Froidchapelle) – озера Eau d’Heure

Л’єж:

Озеро Robertville (Waimes)

Les Etangs de Recht (St. Vith) - Без нагляду

 

 

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Ще трохи терпіння, щоб там поплавати:

Озеро Chérapont (Gouvy)- відкриття 4 червня

Спортивний центр Saint-Léger (Lac de Conchibois) - Відмінна якість - рятувальники - відкриття 25 червня

Центр Worriken на озері  Bütgenbach, " Venntastic Beach "  Наявність рятувальників. Відкрито 1/7.

       

Не всюди можна плавати

Крім перерахованих місць, купатися скрізь заборонено. Чому ? Оскільки існує ризик інфекції або захворювання (наприклад, гастроентериту), якщо бактерії присутні у занадто великій кількості. Деякі місця також небезпечні для безпеки плавців. Зокрема, старі кар’єри.

Ви хочете дізнатися більше? Іди подивись сюди! http://baignade.wallonie.be.

Протягом сезону на сайті буде оновлюватися інформація про якість води та можливі тимчасові закриття.

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur parlons ici des zones de baignade autorisée, en Wallonie.

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