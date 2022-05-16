Плавання в Валлонії: всі місця, де можна купатися

Ще трохи терпіння, щоб там поплавати:

Озеро Chérapont (Gouvy)- відкриття 4 червня

Спортивний центр Saint-Léger (Lac de Conchibois) - Відмінна якість - рятувальники - відкриття 25 червня

Центр Worriken на озері Bütgenbach, " Venntastic Beach " Наявність рятувальників. Відкрито 1/7.

Не всюди можна плавати

Крім перерахованих місць, купатися скрізь заборонено. Чому ? Оскільки існує ризик інфекції або захворювання (наприклад, гастроентериту), якщо бактерії присутні у занадто великій кількості. Деякі місця також небезпечні для безпеки плавців. Зокрема, старі кар’єри.

Ви хочете дізнатися більше? Іди подивись сюди! http://baignade.wallonie.be.

Протягом сезону на сайті буде оновлюватися інформація про якість води та можливі тимчасові закриття.

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur parlons ici des zones de baignade autorisée, en Wallonie.