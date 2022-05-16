Плавання в Валлонії: всі місця, де можна купатися

У Валлонії державна служба аналізує воду для купання. Це робиться щотижня або два тижні під час купального сезону. Коли є занадто багато водоростей або занадто багато бактерій, водойму можна закрити для відвідування, поки ситуація не нормалізується.
Сайти доступні зараз:
Провінція Намюр:
Озеро з Bambois (Fosses-la-ville)
Lesse в Houyet (річка)
Semois à Member, Alle-sur-semois, Vresse-sur-semois (річка)
Провінція Люксембург:
La Semois à Chiny, Lacuisine, Herbeumont et Bouillon (річка).
L’Ourthe à Maboge (La Roche-en-Ardenne) et à Hotton (річка).
Озеро de Neufchâteau (водойма, рятувальника немає).
Спортивний центр Libramont (водойма, рятувальника немає).
Брабант-Валонський:
Пляж Renipont (Lasne) (водойма, без спостереження).