Швеція та Фінляндія незабаром стануть членами НАТО?

Швеція щойно зробила ще один крок на шляху до НАТО. У неділю ввечері правляча партія заявила, що підтримує це членство. Таким чином, це означає, що більше немає жодних перешкод для того, щоб Швеція подала свою кандидатуру.

Це історична зміна позиції! Понад 200 років Швеція вважала себе "неблоковою" країною, тобто "ні з" ні "за" жодної великої світової держави. Швеція вже давно з підозрою ставиться до зближення зі Сполученими Штатами. Але початок війни в Україні змінив усе!

У Фінляндії також на порядку денному приєднання до Атлантичного альянсу. Проект має бути винесений на голосування в понеділок.

З боку НАТО ми говоримо, що виступаємо за членство двох країн. Але для цього знадобиться згода 30 країн-членів Альянсу. А турецьке "Так", безумовно, буде найважче отримати.

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur parlons ici de la Suède et de la Finlande, et de leur projet d'adhésion à l'OTAN.