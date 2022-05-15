Україна тріумфує на Євробаченні

Було передбачено: вони це зробили! Колектив Калуського оркестру запропонував своїй країні перемогу.

Під час грандіозного фіналу вирішальними були голоси громадськості. Україна дійсно отримала рекордну оцінку – 439 балів. Це повністю засмутило рейтинг "національних" журі. Вони поставили Калуський оркестр на четверте місце після Великобританії, Іспанії та Швеції.

За підсумками голосування гурт "Калуський оркестр" набрав 631 бал. Другими фінішували британець Сем Райдер і його трек "Space Man" (466 балів), а іспанська співачка Шанель піднялася на третє місце на подіумі з "Slo Mo" (459 балів). 19-е місце посідає бельгійський кандидат Джеремі Макізе.

Змагання проходили в певному контексті.

Після виступу на головній сцені Pala Olimpico учасники Калуського оркестру звернули увагу на бойові дії в українському місті Маріуполь. "Допоможіть "Азовсталі", – кричав репер Олег Пшук. Це політичне повідомлення викликало побоювання щодо можливої ​​дискваліфікації України. Такого не сталося.

Після цієї музичної дужки дійсність війни швидко наздожене учасників Калуського оркестру. Усі вони призивного віку, і коли повернуться додому, доведеться взяти в руки зброю. Один з них не поїхав для участі в Євробаченні.