RTBFPasser au contenu

Ukraine - Україна

Батьківство та здоров'я вашої дитини

Батьківство та здоров'я вашої дитини
il y a 33 minutes1 min
Par Charlotte Legrand

Ви в Бельгії з однією або кількома маленькими дітьми? Ви чекаєте дитину? Чи потрібно щеплення вашому синові чи доньці? Ви б хотіли поговорити з педіатром?

У Бельгії ONE (Office National de l’Enfance – у Валлонії та Брюсселі) та Kind en Gezin (у Фландрії) пропонують безліч послуг для сімей. Наприклад, організовують консультації до і після пологів, прийоми "вільного часу". Вони забезпечують дитячі ясла та місця для зборів батьків і дітей. Тут також можна знайти інформацію про вакцинацію.

Щойно були опубліковані листівки, щоб узагальнити те, що існує, як скористатися цією допомогою, як зв’язатися з структурою, найближчою до вашого дому. Зараз ця інформація доступна українською та російською мовами.

Ось посилання для доступу до кількох брошур.

 

Pièce jointe

ONE- інформація для Валлонії та Брюсселя

Pièce jointe

Kind en Gezin - Інформація для Фландрії

Pièce jointe

Інформація для Брюсселя

Cet article s'adresse en priorité aux Ukrainiens arrivés chez nous depuis le début de la guerre. Nous leur expliquons ici que l'ONE et Kind en Gezin offrent des services aux femmes enceintes et aux familles. Ces deux structures ont publié des dépliants en plusieurs langues, dont l'ukrainien (en pièce jointe).

Articles recommandés pour vous