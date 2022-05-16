Батьківство та здоров'я вашої дитини

Ви в Бельгії з однією або кількома маленькими дітьми? Ви чекаєте дитину? Чи потрібно щеплення вашому синові чи доньці? Ви б хотіли поговорити з педіатром?

У Бельгії ONE (Office National de l’Enfance – у Валлонії та Брюсселі) та Kind en Gezin (у Фландрії) пропонують безліч послуг для сімей. Наприклад, організовують консультації до і після пологів, прийоми "вільного часу". Вони забезпечують дитячі ясла та місця для зборів батьків і дітей. Тут також можна знайти інформацію про вакцинацію.

Щойно були опубліковані листівки, щоб узагальнити те, що існує, як скористатися цією допомогою, як зв’язатися з структурою, найближчою до вашого дому. Зараз ця інформація доступна українською та російською мовами.

Ось посилання для доступу до кількох брошур.