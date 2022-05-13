Чому зараз у Бельгії проводяться страйки?

Цієї п’ятниці профспілки мобілізуються по всій країні. Це вже не вперше. Вони знову закликають вжити заходів щодо підвищення купівельної спроможності працівників.

"Йти на роботу нам занадто дорого": таке гасло дня.

Профспілки закликають знизити рахунки за енергоносії та ціни на паливо.

Практично, як вони мобілізуються?

Профспілки зустрілися, символічно, на складі нафтового гіганта Total в Маркьєн-о-Пон (поблизу Шарлеруа).

Демонстрації також організовуються в Ла Лув’єрі, Арлоні чи Льєжі.

У такі дні листівки розповсюджуються на певних кільцевих розв’язках або в компаніях, щоб підвищити обізнаність серед якомога більшої кількості людей. Деякі автобуси у Валлонії не ходять. У регіоні Монс залишився лише кожен четвертий автобус.

Не дивуйтеся, якщо у школах закриють басейни, комунальні служби, дитячі заклади.

Що думає керівнцтво?

Для UCM, профспілки, яка супроводжує самозайняті та малі та середні підприємства (МСП), день профспілкової акції цієї п’ятниці

один день забагато. Це посилює труднощі, з якими стикаються і начальники, через інфляцію та підвищення зарплат, яке спричиняє ця інфляція.

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit.