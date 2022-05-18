Робочий час влітку

Останні кілька днів у Бельгії погода була особливо гарною, надто спекотною для сезону. У нормі в цей період має бути 20-21 градус, а не 30!

У Бельгії діє закон, який захищає працівників від некомфортних умов праці через спеку. У разі високої температури роботу не можна припиняти (крім випадків дискомфорту), але необхідно забезпечити благополуччя працівників.

Умови змінюються в залежності від виконуваної роботи. Наприклад, необхідно враховувати важкий характер роботи (наприклад, працівник на відкритому майданчику), якщо це дуже фізична робота. У комунах комунальники зобов’язані починати роботу раніше, а закінчують раніше. Мета — почати працювати, коли вранці ще прохолодно.

Також необхідно враховувати місце роботи, температуру приміщення: якщо температура перевищує 29 градусів для легкої роботи, наприклад, офісної роботи, роботодавець повинен вжити заходів для зменшення незручностей, пов’язаних із спекою. Наприклад, встановити жалюзі, забезпечити холодними напоями, встановити вентиляційний пристрій…

При цьому працівник також повинен дотримуватися певних правил: ми, звичайно, не будемо працювати в купальнику ????, а на деяких робочих місцях шорти або занадто літні вбрання заборонені трудовим розпорядком.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de la loi qui protège les travailleurs contre les conditions de travail inconfortables à cause de la chaleur.