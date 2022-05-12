Іноді складне спільне проживання між приймаючими та українськими родинам

Багато хто з вас зупиняється у приймаючих сім’ях так як не всі ще знайшли власне житло для самостійного проживання.

У більшості випадків все проходить добре. Але для інших ситуація стає складною. І для гостинної родини, і для української .

У деяких випадках спільне проживання може стати складним через те, що час минає, а

діяльності не вистачає, особливо якщо ви живете в невеликому селі, де не так багато громадського транспорту. Для декого бельгійці та українці мають різний спосіб життя, а житловий простір іноді замалий.

Також іноді виникає проблема грошей. Витрати накопичуються для приймаючих сімей (вода, електроенергія, їжа тощо), а приймаючі сім'ї не мають компенсацій. Сім'ям доводиться вести переговори, щоб розділити домашні витрати. Але це потрібно робити на добровільних засадах, що не завжди легко.

Особливо, коли не видно дедлайну, бо триває війна.

Державний секретар з питань притулку Семмі Махді вказав винними в затримці із прийомом українців, Валлонію та Брюссель. Це було більш конкретно спрямоване на колективні приймальні структури, яких не вистачає в центрі та на півдні країни, у той час як Фландрія надала кілька тисяч місць за допомогою адаптованих структур.

Але Брюссельський регіон і Валлонія роблять усе можливе, щоб якомога швидше запропонувати житло, щоб українські сім’ї розмістилися в повній автономії. Наберіться терпіння і постарайтеся знайти домовленостей зі своєю родиною.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de la cohabitation parfois difficile entre Ukrainiens et famille d'accueil.