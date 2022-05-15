Бельгійці полюбляють комікси

А ви знали що Бельгійці дуже люблять і дуже талановиті в коміксах?

Декілька бельгійців відомі у всьому світі завдяки створеним ними героям коміксів.

Найвідомішим, безсумнівно, є Ерже, батько Тінтіна. Ви читали історії Мартіни? Вони існуть завдяки бельгійцю Марселю Марліє, та продавалися по всьому світу. А як вам не розповісти про Пейо, відомого дизайнера Смурфиків?

У родині, яка вас приймає, або в центрі, де ви живете, ви можете знайти альбоми Bob et Bobette, Spirou, Marsupilami, les Tuniques bleues, Kid Paddle, Cédric або Le Chat: це все бельгійські комікси!

Щоб отримати гарне уявлення про комікси Бельгійського походження , прогуляйтеся Брюсселем і подивіться навколо. У центрі міста близько сорока фресок. Вони гігантські

і це безкоштовно... Це може стати чудовою ідеєю для прогулянки.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de la bande-dessinée belge.