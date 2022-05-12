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Ukraine - Україна

Бельгійська судова влада вимагає додаткових ресурсів

Бельгійська судова влада вимагає додаткових ресурсів
il y a 1 heure1 min
Par Anne-Françoise Moens

У Бельгії по допомогу кличе судова поліція. Їй дуже не вистачає ресурсів для проведення своїх розслідувань. В результаті вона змушена відмовитися від деяких з них. Правосуддя, а особливо судова міліція, терміново вимагають додаткових засобів.

Кілька магістратів виступили перед федеральним парламентом. Вони описали досить тривожну ситуацію.

Магістрати наполягають на важливості ситуації. Потрібно найняти 1000 слідчих і вкласти додаткові 35 мільйонів євро в судову поліцію.

Послання було почуто та підтримане парламентарями; але федеральний уряд все ще має знайти фінансові кошти, які просить судова влада.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de la justice belge qui réclame plus de moyens.   

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