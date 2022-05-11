Україна сьогодні вранці закриває транзит російського газу для Європи

Таким заходом буде заблоковано майже третину експорту російського газу до Європи. Причина ? Окупація російською армією території, на якій розташовані об'єкти. "Випадок непереборної сили", який унеможливлює моніторинг потоку, пояснює український газовий оператор GTS.

Україна вирішила перекрити газовий кран на пунктах пропуску, які були недоступні російською окупацією. Сьогодні вранці мова йде про падіння газу майже на 20%.

Яких наслідків можна очікувати на ціну на газ?

Відповідь Бертрана Канделона, професора міжнародних фінансів та економіки енергетики в UCLouvain.

"Це підтягне ціни, автоматично, бо є скорочення пропозиції. Звичайно, ринки вже передбачили це підвищення. Але ціни на енергоносії залишаться високими: це вплине на портфель домогосподарств у Бельгії".

Безпека поставок і контроль цін на енергоносії є пріоритетом для Європейського Союзу, який все ще працює над своїм шостим пакетом санкцій проти Росії.

Але багато країн не мають альтернативи російському газу. Вони побоюються, що у відповідь Росія рано чи пізно вирішить припинити постачання газу до Європи.

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début de la crise. Nous évoquons ici une décision de l'Ukraine, qui stoppe le passage du gaz russe. Un tiers du gaz destiné à l'Europe transite par le territoire ukrainien.