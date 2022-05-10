Україна в півфіналі Євробачення

Італія в будь-якому випадку уникла б цієї першої фази вибуття, тому що вона є частиною "Великої п’ятірки". Країни, які щороку прямують до фіналу: Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія,та Італія.

Для інших країн цього тижня великий стрес! Їм доведеться переконати публіку... заплановано два півфінали.На Першому сьогодні ввечері виступить 17 країн. Серед них, зокрема, Латвія, Литва, Болгарія, Молдова, ... і, звісно, ​​Україна!