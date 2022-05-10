Україна в півфіналі Євробачення

Стрази, блиск, гламур: Євробачення, найпопулярніший телевізійний конкурс у світі, повертається! Цього року артисти мають зустріч у Турині, Італія. Загалом у цих двох відбіркових раундах змагатимуться 35 країн.Італія автоматично бере участь у Великому фіналі. Тому що минулого року перемогла з рок-групою Maneskin.
Італія в будь-якому випадку уникла б цієї першої фази вибуття, тому що вона є частиною "Великої п’ятірки". Країни, які щороку прямують до фіналу: Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія,та Італія.
Для інших країн цього тижня великий стрес! Їм доведеться переконати публіку... заплановано два півфінали.На Першому сьогодні ввечері виступить 17 країн. Серед них, зокрема, Латвія, Литва, Болгарія, Молдова, ... і, звісно, Україна!
Наші кольори захищатиме гурт Kalush Orchestra з хітом Stefania. Букмекери вірять в нас, ставлять Україну на перше місце в прогнозах. Бельгійці будуть вболівати у четвер ввечері. Саме цього вечора бельгієць Жеремі Макізе захищатиме свій титул "Miss you".
Ще нічого не вирішено, але одне можна сказати напевно цього року. Росії в конкурсі не буде. Організатори виключили ії після вторгнення в Україну.
Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur parlons ici de l'Eurovision, dont la première demi finale se déroule ce soir.