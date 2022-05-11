Екстренні номери, щоб бути в безпеці!

Аварія, хвороба, пожежа... це може статися! Який номер набрати в цьому випадку? ось короткий підсумок. Запишіть ці цифри, це може стати в нагоді в екстрених випадках.

Перший номер, який потрібно знати, – це 112. Це номер, який потрібно набрати у разі пожежі або коли потрібна швидка допомога, будь-де в Європі.

Ще один номер екстреної допомоги: 101. Це номер екстреної допомоги. Наберіть цей номер, якщо ви стали свідком бійки, якщо ви щойно виявили крадіжку...

Якщо ви вважаєте, що ваша дитина проковтнула хімічну речовину або алкоголь, якщо після прийому ліків ви почуваєтеся погано, зверніться до центру контролю отруєнь. З ними можна зв’язатися за телефоном 070/245 245.

Ці три номери доступні 24 години на добу, 7 днів на тиждень, але ви не гарантуєте відповідь на вашій мові. Постарайтеся мати поруч із вами когось, хто говорить французькою, голландською чи англійською.