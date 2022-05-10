Ви вирішили переїхати?

У Бельгії це відбувається не зовсім так, як в Україні. Ось кілька порад, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

По-перше, потрібно добре спланувати.

У кожній комуні свої правила. Треба запитати.

Якщо ви переїжджаєте в місто, вам може знадобитися зарезервоване місце для вашого автомобіля або вантажівки, що рухається, поблизу вашого нового будинку. Зауважте, що бронювання здійснюється в комуні та те, що воно платне. Планувати потрібно за тиждень, а іноді навіть за два тижні наперед. Комуна розмістить знаки безпосередньо перед вашим переїздом, щоб звільнити це місце.

Щоб не платити за це місце, деякі люди перегороджують частину вулиці чи тротуару стільцями, піддонами чи іншими предметами. Зверніть увагу, що це суворо заборонено. За це ви ризикуєте отримати штраф.

Щоб уникнути людних вулиць, уникайте руху в базарний день або в години пік, якщо це можливо.

Cet article s'adresse en priorité aux populations venues d'Ukraine. Nous leur expliquons ici les démarches à effectuer auprès de la commune s'ils souhaitent organiser un déménagement.