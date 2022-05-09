Відкриття банківського рахунку в Бельгії: додаткова інформація!

Наявність банківського рахунку стало майже обов’язковим у повсякденному житті: отримувати соціальну допомогу, зарплату, розраховуватися в магазинах, транспорті, займатися діяльністю... Але не завжди легко зорієнтуватися в банківській системі іноземної країни!

Бельгійська банківська федерація щойно опублікувала інформацію для переселенців з України. Мета? Відповідайте на якомога більше запитань про відкриття рахунку, формальності, можливості банківських послуг у Бельгії тощо.

Зараз ця інформація перекладена кількома мовами, зокрема українською. Посилання на ці інформаційні сайти та листівки ми розміщуємо в інтернет-статті на сайті rtbf.be/ukraine.

З початку війни українці відкрили в Бельгії майже 12 тисяч банківських рахунків.

Як правило, це "базова" банківська послуга, яка дозволяє отримати поточний рахунок і дебетову картку.

Переміщені особи також мають можливість відкрити традиційні банківські рахунки.

Ось посилання на документи, перекладені українською:

Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées en Belgique depuis le début du conflit en Ukraine. Nous leur parlons ici d'une initiative de la fédération Febelfin, qui met à disposition des dépliants et pages web traduits en ukrainien.