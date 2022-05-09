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Ukraine - Україна

Відкриття банківського рахунку в Бельгії: додаткова інформація!

Відкриття банківського рахунку в Бельгії: додаткова інформація!
il y a 47 minutes1 min
Par Charlotte Legrand

Наявність банківського рахунку стало майже обов’язковим у повсякденному житті: отримувати соціальну допомогу, зарплату, розраховуватися в магазинах, транспорті, займатися діяльністю... Але не завжди легко зорієнтуватися в банківській системі іноземної країни!

Бельгійська банківська федерація щойно опублікувала інформацію для переселенців з України. Мета? Відповідайте на якомога більше запитань про відкриття рахунку, формальності, можливості банківських послуг у Бельгії тощо.

Зараз ця інформація перекладена кількома мовами, зокрема українською. Посилання на ці інформаційні сайти та листівки ми розміщуємо в інтернет-статті на сайті rtbf.be/ukraine.

З початку війни українці відкрили в Бельгії майже 12 тисяч банківських рахунків.

Як правило, це "базова" банківська послуга, яка дозволяє отримати поточний рахунок і дебетову картку.

Переміщені особи також мають можливість відкрити традиційні банківські рахунки.

 

Ось посилання на документи, перекладені українською:

 

 

Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées en Belgique depuis le début du conflit en Ukraine. Nous leur parlons ici d'une initiative de la fédération Febelfin, qui met à disposition des dépliants et pages web traduits en ukrainien.

Pièce jointe

Вся інформація про основні банківські послуги: що це означає для Вас?

Ось посилання на документи, перекладені українською:

Основні банківські послуги для осіб, які отримали притулок або статус біженця

інформація про вакансії у фінансовому секторі

 

Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées en Belgique depuis le début du conflit en Ukraine. Nous leur parlons ici d'une initiative de la fédération Febelfin, qui met à disposition des dépliants et pages web traduits en ukrainien.

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