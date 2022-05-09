Брюссель: Парк дю Санквантенер прикрашає себе українським прапором

Український прапор підняли на Тріумфальній арці в парку Санквантенер у Брюсселі, одному з найбільш символічних місць нашої країни. Загалом, це європейський прапор, який майорить на Парку Синквантенера 9 травня. Це дата, коли ми вшановуємо Декларацію Шумана, 9 травня 1950 року, яка ознаменувала початок Європейського Союзу. Але цього року влада хотіла послати сильний символічний сигнал Україні, показати населенню знак підтримки.

І в інших європейських столицях українськими фарбами прикрашатимуться важливі будівлі та пам’ятники, як-от Ейфелева вежа в Парижі. Це сильний символічний сигнал на підтримку українського народу в цей "День Європи", річницю історичної Декларації Шумана та щорічне свято миру та єдності в Європі.

Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons du drapeau ukrainien qui flotte, à l'occasion du 9 mai, Journée de l'Europe, sur le Cinquantenaire.