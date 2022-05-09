конкурс королеви Єлизавети: серед кандидатів є український віолончеліст

У Бельгії сьогодні починається конкурс королеви Єлизавети... Це конкурс класичної музики, започаткований у 1937 році.

У той час королева Єлизавета грала на скрипці. Вона грає погано, - сказав її вчитель. Саме цей учитель подав їй ідею створити конкурс, щоб допомогти молодим музикантам заявити про себе та почати кар’єру.

Щороку на конкурсі відзначається інший інструмент: фортепіано, скрипка, віолончель. Для співіків відведені певні роки.

Учасники приїжджають з усього світу. Цього року було відібрано 68 із понад 150 заявок. Учасники приїжджають з усього світу. Цього року було відібрано 68 із понад 150 заявок. А серед кандидатів є український віолончеліст: Олексій Шадрін. З Харкова. Він зміг покинути Україну, коли тільки почалася війна. Він зустрінеться з віолончелістами зі США, Японії, Франції, Німеччини та Австралії. 4 музиканти російської національності.

У березні організатори конкурсу засудили вторгнення Росії в Україну, але нагадали, що за їхніми правилами реєстрація була відкрита для всіх музикантів незалежно від їхньої національності.

Змагання триватимуть до 4 червня.

http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine

Cet article est destiné en priorité aux populations déplacées d'Ukraine. Nous leur parlons ici du Concours Reine Elisabeth, consacré cette année au violoncelle. Un des candidats (photo) est de nationalité ukrainienne.