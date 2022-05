Боно дає концерт-сюрприз у київському метро

Співачка групи U2 здивувала киян. Запропонувавши їм приватний концерт у метро, ​​на вокзалі (...) Звертаючись до присутніх, ірландський співак заявив: "Український народ бореться не лише за власну свободу. Він бореться за всіх, хто любить свободу".

Спектакль відбувся, коли по столиці пролунала тривога. Боно виступив з Девідом Евансом, гітаристом U2 на прізвисько The Edge, перед невеликою аудиторією, включно з деякими українськими солдатами. Боно запросив солдата заспівати з ним пісню "Stand by Me".

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le déclenchement du conflit. Nous revenons dans cet article sur le concert surprise donné par le chanteur de U2 dans une station de métro de Kiev.