Розпочався сезон цвітіння трав, в цей період виникає найбільше алергій у Бельгії

Ці алергії вражають принаймні 1 з 6. Симптомами зазвичай є свербіж, сльозяться та червоні очі, чхання, закладеність носа, закладеність пазух носа, нежить, втрата нюху та смаку, свербіж у задній частині рота та в горлі. Їх також легко сплутати з Covid-19 або звичайною застудою.

Залежно від регіонів країни рівень пилку в повітрі неоднаковий. Саме в Арденнах вони найвищі, а на узбережжі — найнижчі. Тому людям з сильною алергією рекомендується по можливості залишатися на узбережжі.

Щоб обмежити ризик алергії або симптомів, існують методи лікування, а також "хороші практики", наприклад носіння сонцезахисних окулярів або використання паперових серветок і викидання їх після кожного використання.

Сезон цвітіння трав триватиме до липня з особливо інтенсивним періодом у червні через послідовне цвітіння понад сотні видів, які входять до родини злакових.

Якщо ви хочете дізнатися більше, є веб-сайт www.airallergy.be, мобільний додаток (AirAllergy) та акаунт у Twitter @AirAllergy з інформацією про еволюцію сезону пилку.

http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur parlons ici du début de la saison des pollens de graminées, ceux qui causent le plus de problèmes en Belgique.