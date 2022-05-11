Страхування: чи застраховані ви в цих ситуаціях?

Ми поговоримо про страхування. А оскільки тема трохи складна... Почнемо з практичних прикладів!

Уявіть, що на даний момент ви живете в бельгійській родині. Ви в їхньому саду. Ви граєте в м’яч зі своєю дитиною. І повітряна куля розбиває вікно. Чи втрутиться страхова родина? Відповідь – так. Саме протипожежне страхування спрацює для ненавмисних пошкоджень, заподіяних будинку. Це може бути розбиття скла, пошкодження водою, пожежа.

Візьмемо інший приклад: ви катаєтесь на велосипеді по сусідству. І сам того не бажаючи, вдарив сусіда. Він потрапляє в лікарню зі зламаною рукою. Знову ж таки, вам пощастило, сімейне страхування ваших господарів покриє медичні витрати сусіда.