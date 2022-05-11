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Ukraine - Україна

Страхування: чи застраховані ви в цих ситуаціях?

Страхування: чи застраховані ви в цих ситуаціях?
il y a 1 heure1 min
Par Charlotte Legrand

Ми поговоримо про страхування. А оскільки тема трохи складна... Почнемо з практичних прикладів!

 

Уявіть, що на даний момент ви живете в бельгійській родині. Ви в їхньому саду. Ви граєте в м’яч зі своєю дитиною. І повітряна куля розбиває вікно. Чи втрутиться страхова родина? Відповідь – так. Саме протипожежне страхування спрацює для ненавмисних пошкоджень, заподіяних будинку. Це може бути розбиття скла, пошкодження водою, пожежа.

 

Візьмемо інший приклад: ви катаєтесь на велосипеді по сусідству. І сам того не бажаючи, вдарив сусіда. Він потрапляє в лікарню зі зламаною рукою. Знову ж таки, вам пощастило, сімейне страхування ваших господарів покриє медичні витрати сусіда. 

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Але припустимо, вам довелося піти до стоматолога? Щоб вирвали зуб? Ваш господар оформив додаткову страховку для стоматологічної допомоги. Там... Ви не зможете з цього отримати користь! Додаткове медичне страхування не поширюється на осіб, які тимчасово проживають.

 

Останній випадок. Ви в машині. Ваш господар позичив вам свій автомобіль, щоб відвезти ваших дітей до школи. По дорозі ви збиваєте жердину. Чи покриває вас автострахування вашого господаря? ТАК. Він втрутиться, але лише за умови, що у вас є водійські права, і вони все ще дійсні. 

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur détaillons ici quelques cas de figure dans lesquels ils sont couverts (ou pas) par les assurances de leurs hôtes.

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