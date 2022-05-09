На початку тижня в Бельгії є літній аромат

Окрім ще прохолодного ранку, повсюди панують денне сонце та спека! У Брюсселі, Намюрі, Шарлеруа та Льєжі температура повітря досягне 25 градусів.

А оскільки в середині літа сонце буде дуже пекучим, ви дуже швидко ризикуєте отримати сонячний опік. Пам’ятайте про захист від сонця!

Хороша новина полягає в тому, що ця гарна погода назавжди встановиться в Бельгії та частині Європи.

Cet article est destiné en priorité aux populations arrivées d'Ukraine. Nous leur parlons de la météo annoncée ces prochains jours en Belgique.