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Ukraine - Україна

Чим зайнятися безкоштовно на цих вихідних ?

Чим зайнятися безкоштовно на цих вихідних ?
il y a 1 heure2 min
Par Anne-Françoise Moens

Якщо ви шукаєте, чим зайнятися цими вихідними, ось кілька варіантів.

Є ляльковий фестиваль, який приймає українську компанію. У суботу 7 травня о 17:30 українською мовою та в неділю, 8 травня о 17:00, вона прийде представити своє шоу "Маленька качка". Компанія вирішила подарувати квитки українцям, для не українців квитки коштуватимуть 10 євро,всі зібрані  кошти підуть до Спілки лялькарів України.

Тому "Маленька качка" — це шоу, запропоноване українською компанією "Три", яке розповідає про гидкого каченя Тимофія, яке не дає спати своїй подрузі Оленці. Дуже швидко, оскільки Оленка не доглядає за ним, каченятко самостійно виходить на прогулянку... Тут з ним трапиться багато пригод.

Виставу,  можна побачити дітям з 3 років у Міжнародному музеї ляльок – avenue de la Forêt 50 в Ікселі у Брюсселлі.

Виставка Українських митців

Якщо лялькова вистава вас не спокушає, ви також можете сходити до музею BOZAR (rue Ravenstein 23 в Брюсселі),  або до Європейського парламенту (Au Parlamentarium Place du Luxembourg 100 1050 Brussels) або до M'HKA в Антверпені (Leuvensestraat). 32 ): ці три місця пропонують виставку сучасного українського мистецтва. Серед інших ви знайдете роботи Сергія Браткова, Микити Кадана, Алевтини Кахідзе, Лесі Хоменко, Оксани Шачко та Анни Звягінцевої.

Вхід вільний!

David Chichkan

В Брюсселі, свято буде повсюди !

visit.brussels - Eric Danhier

І, нарешті, цими вихідними – Фестиваль Ірису, тобто фестиваль Брюссельського столичного регіону. Це квітка, ірис, який є емблемою столиці. З цієї нагоди буде ціла купа заходів, розваг та безкоштовних концертів!

Субота о 19:00, Place des Palais, Electro night пожвавить бруссельську бруківку! Безкоштовний концерт французьких та бельгійських діджеїв. Атмосфера гарантована!

У Бельгії ми не просто так їмо картоплю фрі! У ці вихідні ви знайдете понад 40 фургонів, встановлених між Брюссельським парком і Мон-де-Арт. Де Ви знайдете різноманітні кухні з усього світу.

Від Брюссельського парку до Мон де АР, артисти будуть скрізь: цирк, танці, магія, музика... Весело буде всюди, не соромтеся прийти і трошки відволіктися.

 

Щоб поїхати туди:

Поїздом: зупинка Gare Centrale

Трамвай: 92 і 93 (зупинка Palais)

Метро: 1 і 5 (зупинка Pac)

Автобус: 38 і 71 (зупинка Royale)

 

 

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons des activités gratuites qui se déroulent ce week-end.   

visit.brussels - Eric Danhier

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