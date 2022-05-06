Чим зайнятися безкоштовно на цих вихідних ?

Якщо ви шукаєте, чим зайнятися цими вихідними, ось кілька варіантів.

Є ляльковий фестиваль, який приймає українську компанію. У суботу 7 травня о 17:30 українською мовою та в неділю, 8 травня о 17:00, вона прийде представити своє шоу "Маленька качка". Компанія вирішила подарувати квитки українцям, для не українців квитки коштуватимуть 10 євро,всі зібрані кошти підуть до Спілки лялькарів України.

Тому "Маленька качка" — це шоу, запропоноване українською компанією "Три", яке розповідає про гидкого каченя Тимофія, яке не дає спати своїй подрузі Оленці. Дуже швидко, оскільки Оленка не доглядає за ним, каченятко самостійно виходить на прогулянку... Тут з ним трапиться багато пригод.

Виставу, можна побачити дітям з 3 років у Міжнародному музеї ляльок – avenue de la Forêt 50 в Ікселі у Брюсселлі.