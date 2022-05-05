Ініціатива благодійних фондів України



Ми багато говоримо про ініціативи, зараз хочу поговорити про ініціациву українського благодійного фонду, який навіть в умовах війни, допомогає українцям які вимушено покинули свою країну.

Український волонтерський рух WE4UA, який створений БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИ ЗАРАДИ УКРАЇНИ", надає безкоштовну юридичну допомогу українцям, що вимушено виїхали за кордон та потребують допомоги. Цей волонтерскій рух надає безкоштовні юридичні консультації, допомагає в оформленні документі та допомагає із пошуком житла, в будьякій країні Європи. Разом із партнерами безоплатно розміщуємо українських жінок із дітьми в Кракові та влаштовуємо безоплатне очне IT навчання в Женеві для дітей 9-16 років

Інформація на сайті www.we4ua.com оновлюється щоденно.

Отримати допомогу необхідно заповнивши форму запиту на сайті і після з вами з’яжуться так допоможуть в вирішинні вашого питання.

Також ви зможете знайти WE4UA в телеграм-каналі та соціальних мережах :

Телеграм-канал https://t.me/myWE4UA

Instagram https://www.instagram.com/we4ua/

Facebook https://www.facebook.com/-we4ua-100325872653185/

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons d'un site web solidaire qui les aides dans leurs démarches.