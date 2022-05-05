Українське пиво тепер в Бельгії

Як вам відомо в Бельгії дуже багато видів пива, я гадаю, що деякі з них ви вже встигли скуштувати. А що з приводу українського пива? Одна з найбільших компаній виводить українське пиво на бельгійський ринок

Бельгійський пивоварний гігант, власник декількох бельгійських пивних брендів, представить на бельгійському ринку українське пиво Чернігівське, йдеться у пресреліз компанії.

Весь прибуток від продажу пива буде переданий на благодійність.

Заводи бельгійського виробника пива в Україні наразі закриті через вторгнення Росії в країну. Міжнародна алкогольна компанія перенесла виробництво українського пива на свій завод у Льовені, Фландрія.

У середині травня на полицях супермаркетів з’явиться українське пиво. Також пиво можна буде придбати в зацікавлених закладах громадського харчування. Українське пиво вже потрапило на полиці супермаркетів у Великобританії.

Компанія планує пожертвувати щонайменше 5 мільйонів євро на продаж пива українським гуманітарним організаціям, таким як Caritas International.

Ініціативу очолюють українські співробітники, які переїхали з України до Бельгії на початку війни. Директор з маркетингу Анна Руденко зазначила, що ініціатива допоможе українцям та запропонує новий досвід для бельгійських споживачів.

На банках пива буде зображено любовне серце в кольорах українського прапора та девіз "Україні допомагають гуманітарними зусиллями кожен може".

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