Українське пиво тепер в Бельгії

Як вам відомо в Бельгії дуже багато видів пива, я гадаю, що деякі з них ви вже встигли скуштувати. А що з приводу українського пива? Одна з найбільших компаній виводить українське пиво на бельгійський ринок
Бельгійський пивоварний гігант, власник декількох бельгійських пивних брендів, представить на бельгійському ринку українське пиво Чернігівське, йдеться у пресреліз компанії.
Весь прибуток від продажу пива буде переданий на благодійність.
Заводи бельгійського виробника пива в Україні наразі закриті через вторгнення Росії в країну. Міжнародна алкогольна компанія перенесла виробництво українського пива на свій завод у Льовені, Фландрія.
У середині травня на полицях супермаркетів з’явиться українське пиво. Також пиво можна буде придбати в зацікавлених закладах громадського харчування. Українське пиво вже потрапило на полиці супермаркетів у Великобританії.
Компанія планує пожертвувати щонайменше 5 мільйонів євро на продаж пива українським гуманітарним організаціям, таким як Caritas International.
Ініціативу очолюють українські співробітники, які переїхали з України до Бельгії на початку війни. Директор з маркетингу Анна Руденко зазначила, що ініціатива допоможе українцям та запропонує новий досвід для бельгійських споживачів.
На банках пива буде зображено любовне серце в кольорах українського прапора та девіз "Україні допомагають гуманітарними зусиллями кожен може".
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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de la bière ukrainienne Chernigivske arrivée sur la marché belge et vendue au profit de l'Ukraine.