Як ви, напевно, вже знаєте, у Бельгії розмовляють кількома мовами: французькою, ніднрландською та німецькою.
У Фландрії також існують регіональні різновиди, які називаються "Валонський" (для франкомовної частини країни) або "діалекти". А в Брюсселі є своя мова, "брюсселер", яку знають лише найстарші.
Але чи знаєте ви, що існує суто бельгійський діалект. Це бельгійський регіональний різновид французького або фламандського. Таким чином, "бельгійським діалектом" може бути будь-який вираз, що використовується у французькій або " простій" фламандській мові у Бельгії і який не належить до мови французів Франції чи голландців в Голландії.
Деякі приклади французькою мовою:
У Бельгії "Il drache" означає " іде сильний дощ", але у Франції вас не зрозуміють. Так само, як "babeler", що означає "балакати". Для чисел також існують різниці "Septante", у Бельгії називається "сімдесят", а "Nonante" це "дев’яносто". У франції це відрізняється.
"Газета" — у бельгії це "газета" а у франція це буде журнал.
Одним словом, якщо ви використовуєте ці слова у Франції, не впевнені, що вас зрозуміють ????-
У Фландрії "poepen" означає "кохатися", а в Нідерландах "какати".
"Botten"фламандською означає чоботи в Бельгії, але у Голландії це означає кістки!
У Фландрії ми говоримо про ранок з 9 ранку до полудня, а в Голландії — з полудня до півночі.
Якщо врахувати ці відмінності можно дійсно створити непорозуміння ????
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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons des belgicismes.