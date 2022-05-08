Як ви, напевно, вже знаєте, у Бельгії розмовляють кількома мовами: французькою, ніднрландською та німецькою.

У Фландрії також існують регіональні різновиди, які називаються "Валонський" (для франкомовної частини країни) або "діалекти". А в Брюсселі є своя мова, "брюсселер", яку знають лише найстарші.

Але чи знаєте ви, що існує суто бельгійський діалект. Це бельгійський регіональний різновид французького або фламандського. Таким чином, "бельгійським діалектом" може бути будь-який вираз, що використовується у французькій або " простій" фламандській мові у Бельгії і який не належить до мови французів Франції чи голландців в Голландії.

Деякі приклади французькою мовою:

У Бельгії "Il drache" означає " іде сильний дощ", але у Франції вас не зрозуміють. Так само, як "babeler", що означає "балакати". Для чисел також існують різниці "Septante", у Бельгії називається "сімдесят", а "Nonante" це "дев’яносто". У франції це відрізняється.

"Газета" — у бельгії це "газета" а у франція це буде журнал.

Одним словом, якщо ви використовуєте ці слова у Франції, не впевнені, що вас зрозуміють ????-

У Фландрії "poepen" означає "кохатися", а в Нідерландах "какати".

"Botten"фламандською означає чоботи в Бельгії, але у Голландії це означає кістки!

У Фландрії ми говоримо про ранок з 9 ранку до полудня, а в Голландії — з полудня до півночі.

Якщо врахувати ці відмінності можно дійсно створити непорозуміння ????

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