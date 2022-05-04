Послуги, які допоможуть українцям знайти роботу

Брюссельське регіональне бюро зайнятості (Actiris) відкрило спеціальну стійку з перекладачами в центральній штаб-квартирі агентства Actiris у Брюсселі, щоб відповісти людям з України, які шукають роботу. Офіс розташований на вулиці Астромоні в Сен-Жоссі, муніципалітеті в Брюссельському регіоні, до якого легко дістатися громадським транспортом.

За останні тижні в Actiris зареєструвалися 328 українців.

83% жінок вже зареєструвалися, їм від 25 до 49 років, вони мають вищу освіту, деякі мають хороший рівень англійської мови, але лише 13% вільно володіють французькою.

За регіональними оцінками, Actiris очікує, що найближчим часом кількість українських вигнанців, які приїжджатимуть до цього бюро зайнятості, збільшиться. Багато українців врегулювали свої адміністративні процедури, знайшли житло та школу для своїх дітей. Тож тепер вони намагаються повернутися до якомога нормального життя, а це також передбачає роботу. Саме тому Actiris організував прийом, інформацію та підтримку.

Після реєстрації в Actiris українські шукачі роботи зможуть отримати ваучери на курси французької та голландської мови. Реєстрація в Actiris також дає доступ до дитячих ясел для догляду за найменшими дітьми, які не можуть ходити до школи.

У Валлонії служба допомоги в пошуку роботи називається Forem у Фландрії, VDAB. Вони вже активно допомагають українцям знайти роботу.

Наприкінці квітня близько 5% українських шукачів роботи знайшли роботу у Валлонії та Фландрії, згідно зі статистикою цих регіональних служб зайнятості. Цифри в Брюсселі поки невідомі, оскільки офіс тільки що відкрився.

У Валлонії зареєстровано 195 українців, які шукають роботу. Наразі 9 з них знайшли роботу.

У Фландрії 630 українців постукали у двері фламандської служби зайнятості і близько 30 з тих пір знайшли роботу.

Проблемою у пошуку роботи залишається мова. Українці, які приїжджають до Бельгії, не обов’язково володіють однією з мов, якими користуються для роботи в Бельгії. Але все є, щоб допомогти вам, це вже хороші новини!

Удачі всім!

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