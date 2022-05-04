Ціни на енергоносії зростатимуть і надалі

Бельгійський уряд вжив різноманітні економічні заходи у відповідь на російське вторгнення. Як наслідок, ціни на енергоносії різко зростають! Національний банк Бельгії (БНБ) говорить про надбавку, яка становить 4,05 млрд євро.

Федеральний уряд виділив 3,79 мільярда доларів на пакет заходів, що стосуються енергетичних, військових і гуманітарних витрат.

Заходи, що вживаються на даний момент для підтримки купівельної спроможності бельгійців, – це в основному заходи, які полягають у компенсації зростання цін на енергоносії (ціна на газ, електроенергію, мазут, а також на закачування бензину). Але Національний банк Бельгії зазначає, що фіскальний простір для маневру в Бельгії більш обмежений, ніж в інших країнах єврозони, через більший дефіцит бюджету та зростання боргу.

Європа готується прийняти новий пакет санкцій проти Росії. Серед заходів, які розглядаються, – припинення імпорту російської нафти. Але які наслідки матиме таке рішення?

У будь-якому випадку є альтернативи, ми можемо знайти інші джерела постачання в Європі, Великобританії, Норвегії, Америці, Саудівській Аравії, в країнах Африки.

Але це не відбувається за одну ніч... Фрахтування танкерів в інші частини світу займе кілька днів. Отже, протягом певного періоду часу ми можемо мати певні занепокоєння щодо пропозиції, що неминуче призведе до подальшого зростання цін.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила в середу, 4 травня перед Європарламентом, що Європейський Союз хоче повністю відмовитися від російської нафти до кінця року. Хоча це буде нелегко...

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