Можливе закінчення маскового режиму

У Бельгії, як відомо, коли ви їдете в громадському транспорті, ви повинні завжди носити маску проти коронавірусу. Федеральний міністр з питань мобільності (georges gilkinet) хотів би скасувати це зобов'язання. Але не так просто це зробити. Тільки консультаційна комісія експертів (Кодеко) на основі обговорення з епідеміологами та іншими експертами в галузі охорони здоров’я може прийняти рішення про припинення носіння масок у громадському транспорті. Тому цей Кодеко має зустрітися, щоб це обговорити , і на даний момент це поки що не заплановано.

У літаках маска більше не є обов’язковою для клієнтів і персоналу Brussels Airlines. Але для епідеміологів літак не можна порівнювати з іншими видами транспорту : Там вентиляція набагато краща.

Більшість показників епідемії зараз знижуються, але випадки Covid є. Зараз у Бельгії в середньому 5000 зараження на день.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de la proposition du Ministre de la Mobilité de supprimer le masque obligatoire dans les transports en commun.