Як стати ФОП?

Якщо ви хочете стати ФОП, це означає, що ви не прив’язані до трудового договору чи роботодавця. Зрозуміло, що самозайнятий сам собі "начальник". Але також не рідкість працювати ФОП у компанії. Або бути самозайнятим на основі додаткової діяльності, тобто на додаток до роботи, яку ви виконуєте як працівник.

Самозайнятий має сплачувати соціальні внески та вступати до каси медичного страхування, чого не буває, якщо ви працюєте на роботодавця як найманий працівник.

Перш ніж розпочати приватну підприємницьку діяльність, ви повинні виконати кілька адміністративних процедур. Найкраще звернутися до фонду соціального страхування. Їх кілька: UCM, Securex, Partena Professional, Group S, Xerius, Liantis…

Вам доведеться приєднатися та сплачувати щоквартальний внесок, але саме фонд соціального страхування буде займатися сімейними виплатами, медичним страхуванням та вашим правовим статусом. Вона порадить вам у вашому проекті мати хорошу репутацію в бельгійській державі. Це важливий крок перед тим, як почати працювати як фрілансер. Перед реєстрацією радник вашої каси соціального страхування перевірить, чи маєте ви необхідний доступ для здійснення своєї діяльності (доступ до професії, дозвіл на діяльність, ліцензію, професійну картку для іноземців тощо).

Тоді ви можете без турбот приступати до свого проекту!

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons quelles démarches il faut suivre pour devenir indépendant.