Чи будуть європейці бойкотувати російську нафту?

Саме це питання стоїть на засіданні європейських міністрів енергетики в Брюсселі. Міністри збираються на екстрену нараду. Мета: домогтися бойкоту, але це буде нелегко.

По-перше, тому, що для досягнення цього потрібна одностайність 27-ми, а також тому, що Угорщина заявила, що буде проти будь-якого занадто поспішного бойкоту.

Він може накласти на нього вето, за винятком випадків дерогації, яка дозволить йому уникнути економічних наслідків нових санкцій. Будапешт сильно залежить від російських енергоносіїв, він також погодився платити за російський газ рублями, відповідно до вимог Москви.

Берлін заявив, що виступає за ембарго, це суттєва зміна позиції.

Німеччина зменшила свою залежність від російського чорного золота після російського вторгнення в Україну.

Інший елемент полягає в тому, що якщо європейці перестануть постачати собі російську нафту,

Треба буде знайти альтернативи. Але ринок знаходиться під напругою, і ціни можуть зрости, деякі навіть згадують про можливість нафтового шоку.

На Росію припадає 25% імпорту сирої нафти, у тому числі 8% на Бельгію.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de la réunion des Ministres européens de l'Energie.