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Ukraine - Україна

Що таке Перше Причастя?

Що таке Перше Причастя?
il y a 21 minutes1 min
Par Anne-Françoise Moens

Зараз у Бельгії багато дітей католицького віросповідання віком від 7 до 8 років роблять те, що називають "першим причастям". Це релігійна церемонія, за якою слідує сімейна трапеза, і найчастіше вона відбувається в неділю травня.

Під час релігійної церемонії (меси), яка відбувається в церкві, причастник одягається у довгий білий одяг і вперше приймає таїнство Євхаристії: священик кладе панію на язик або в руку молодим. Хост символізує тіло і кров Ісуса Христа.

Щоб мати перше причастя, ви обов’язково повинні бути католиком і хрещеним.

Після закінчення меси влаштовується бенкет, зазвичай із трапезою, з родиною та близькими друзями. А за традицією гості підносять юному причаснику подарунок.

 

 

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons le principe de la première communion. 

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