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Ukraine - Україна

По всій Бельгії гуляє вуличне мистецтво

По всій Бельгії гуляє вуличне мистецтво
il y a 1 heure1 min
Par Zoé van Perlstein, Charlotte Legrand

Ми поговоримо про вуличне мистецтво та графіті! Вам це подобається ? У Бельгії можна здійснити красиві прогулянки, абсолютно безкоштовно відкрити для себе вуличне мистецтво. У Фландрії, у Валлонії, у Брюсселі ми знайшли місця, які варті зусиль!

Для початку вирушаємо на саму північ Бельгії, в село Доель. Доель розташований дуже близько від Антверпена, одного з найбільших європейських портів. Вже більше 20 років тому порт Антверпена мав розширитися. В Doel саме. Жителів попросили переїхати. Але деякі відмовилися. Тому проект був припинений. Сьогодні там все ще є кілька мешканців, але Доел майже місто-привид. Вуличні художники заволоділи місцем і неможливо знайти стіну без фрески, без графіті, без тегів. Там можна знайти тисячі робіт! Вони знаходяться на зовнішніх стінах будинків, але іноді також всередині, у нежитлових, але все ще мебльованих будинках. Одним словом, справжній апокаліпсис.

Zoé van Perlstein
Zoé van Perlstein
Zoé van Perlstein

Ми зупиняємося в Антверпені, де любителям вуличного мистецтва також сподобається Borgerhout (Street art in Borgerhout | izi.TRAVEL) . У місті Мехелен міжнародні художники створили фрески висотою понад 10 метрів і цілий маршрут. Цього разу те саме в Хассельті, Остенде (The Crystal Ship - Street Art à Ostende | Visit Ostende (visitoostende.be) чи Монсі у Валлонії (L'art habite la ville#2 - Mons | visitMons - Portail Touristique Officiel de la Région de Mons).

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Нарешті, Брюссель, звісно, ​​не є винятком із тенденції. Або ви йдете з носом у повітрі, або йдете фіксованим маршрутом завдяки програмі чи карті. Зазвичай маленькі карти можна знайти в туристичних офісах або в Інтернеті. : Home 2020 - Parcours Street Art

Ви знайдете багато посилань на ці дивовижні прогулянки. І безкоштовно!

Florence L

Cet article s'adresse en priorité aux personnes venues d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur donnons ici quelques idées de promenade, dans plusieurs villes belges où se trouvent des parcours "Street Art"

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