По всій Бельгії гуляє вуличне мистецтво

Ми поговоримо про вуличне мистецтво та графіті! Вам це подобається ? У Бельгії можна здійснити красиві прогулянки, абсолютно безкоштовно відкрити для себе вуличне мистецтво. У Фландрії, у Валлонії, у Брюсселі ми знайшли місця, які варті зусиль!

Для початку вирушаємо на саму північ Бельгії, в село Доель. Доель розташований дуже близько від Антверпена, одного з найбільших європейських портів. Вже більше 20 років тому порт Антверпена мав розширитися. В Doel саме. Жителів попросили переїхати. Але деякі відмовилися. Тому проект був припинений. Сьогодні там все ще є кілька мешканців, але Доел майже місто-привид. Вуличні художники заволоділи місцем і неможливо знайти стіну без фрески, без графіті, без тегів. Там можна знайти тисячі робіт! Вони знаходяться на зовнішніх стінах будинків, але іноді також всередині, у нежитлових, але все ще мебльованих будинках. Одним словом, справжній апокаліпсис.