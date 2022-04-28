Як безкоштовно користуватися транспортом у Брюсселлі?

Ви повинні особисто відвідати один із 6 бутіків STIB. Вони знаходяться на Gare du Midi, Gare de l’Ouest, Station Roodebeek, Porte de Namur, Rogier.
Там потрібно буде показати український паспорт, або довідку про тимчасовий захист. Вам також потрібно буде надати документ, наданий CPAS у Брюсселі. Він називається "Документ на видачу абонименту STIB/MIVB". Він містить низку інформації про заявника на абонимент та підтвердження того, що він зареєстрований в CPAS.
Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur parlons ici de la démarche à suivre pour se procurer un abonnement STIB.