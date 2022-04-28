Як безкоштовно користуватися транспортом у Брюсселлі?

Як отримати безкоштовний абонимент на STIB/MIVB та їздити на автобусі, трамваї чи метро в Брюсселі протягом року?

Ми вам все пояснимо!

Якщо ви живете в одній з 19 комун Брюсселя, ви маєте право на безкоштовний абонимент STIB/MIVB на один рік.

Але за яких умов? Недостатньо пред'явити паспорт у громадському транспорті!