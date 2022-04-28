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Ukraine - Україна

Як безкоштовно користуватися транспортом у Брюсселлі?

Як безкоштовно користуватися транспортом у Брюсселлі?
il y a 2 heures1 min
Par Charlotte Legrand

Як отримати безкоштовний абонимент на STIB/MIVB та їздити на автобусі, трамваї чи метро в Брюсселі протягом року?

Ми вам все пояснимо!

Якщо ви живете в одній з 19 комун Брюсселя, ви маєте право на безкоштовний абонимент STIB/MIVB на один рік.

Але за яких умов? Недостатньо пред'явити паспорт у громадському транспорті!

belga

Ви повинні особисто відвідати один із 6 бутіків STIB. Вони знаходяться на Gare du Midi, Gare de lOuest, Station Roodebeek, Porte de Namur, Rogier.

Там потрібно буде показати український паспорт, або довідку про тимчасовий захист. Вам також потрібно буде надати документ, наданий CPAS у Брюсселі. Він називається "Документ на видачу абонименту STIB/MIVB". Він містить низку інформації про заявника на абонимент та підтвердження того, що він зареєстрований в CPAS. 

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur parlons ici de la démarche à suivre pour se procurer un abonnement STIB. 

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