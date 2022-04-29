Зростання цін: чи скоро буде досягнутий пік ?

Цифра, про яку ми говоримо в Бельгії: це показник інфляції. 8,31%. Це багато. Це означає, що споживчі ціни різко зросли.

Але ! але ! Вперше з січня ситуація стабілізується. Економісти навіть бачать проблиск надії. Кажуть собі, що, можливо, ми нарешті досягли "піка" інфляції в Європі.

Що змушує їх так говорити?

Ну, а поряд з цінами, які вибухають, на полицях супермаркетів: хліб, олія, макарони, помідори... Ну, є й ціни, які "заспокоюються": наприклад, паливо, природний газ, одяг… Це може означати, що ми досягли "рівня".

Одне можна сказати напевно, інфляція – це не лише "бельгійська" проблема. Зараз страждає вся Європа!

Тільки один приклад: в Іспанії влада навіть вирішила зменшити кількість метро в Мадриді, щоб трохи заощадити на енергоносії!

Що може знизити інфляцію?

На думку економістів, потрібне вирішення двох глобальних проблем: війни в Україні та кризи Covid, яка забирає багато Китаю!

Cet article s'adresse en priorité aux populations venues d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous évoquons ici les chiffres de l'inflation et l'espoir (de certains économistes) d'être arrivé à une stabilisation.