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Ukraine - Україна

Які продукти здорожчали в супермаркеті?

Які продукти здорожчали в супермаркеті?
il y a 2 heures1 min
Par Charlotte Legrand

Ви відчуваєте, що все стало дорожче? Для бельгійців також боляче, цей процес оплати! Багато продуктів подорожчало. Товариство споживачів пробних закупівель розібралося. Що краще на даний момент забути в кошику, якщо звернути увагу на витрати?

Ми зупиняємося спочатку перед фруктами та овочами. в цьому відділі краще уникати картоплі, огірків і особливо помідорів.

Ціна на цей літній овоч підскочила: +30 відсотків.

З іншого боку, якщо вам потрібні вітаміни, купуйте апельсини, лимони, манго чи чорницю: ці фрукти трохи дешевше, ніж минулого року.

Давай, змінимо відділ: молочні продукти.

Тут, навіть якщо все збільшилося, набагато дорожче передусім масло.

У продуктовому відділі: спагетті подорожчає на 30 відсотків. Ціна на каву теж зростає, як на майонез або

Олія для смаження. Погані новини для бельгійців, які люблять картоплю фрі!

І нарешті туалетний папір теж дорожчий і що .... без нього важко обійтися!

З чим пов’язані ці підвищення?

Що ж, універмагам теж доводиться стикатися з підвищенням ціни на енергоносії, як і виробникам, з якими вони працюють.

Транспортування вантажів також коштує.

Зростання цін також на таку сировину, як пшениця. навіть ціна на упаковку зросла. Ситуація міжнародна. І війна в Україні дуже пов’язана з цим.

 http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine 

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur parlons ici des nombreuses augmentations de prix, dans les rayons de supermarché. Test-Achats a mené une étude à ce sujet. 

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