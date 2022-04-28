Які продукти здорожчали в супермаркеті?

Ви відчуваєте, що все стало дорожче? Для бельгійців також боляче, цей процес оплати! Багато продуктів подорожчало. Товариство споживачів пробних закупівель розібралося. Що краще на даний момент забути в кошику, якщо звернути увагу на витрати?

Ми зупиняємося спочатку перед фруктами та овочами. в цьому відділі краще уникати картоплі, огірків і особливо помідорів.

Ціна на цей літній овоч підскочила: +30 відсотків.

З іншого боку, якщо вам потрібні вітаміни, купуйте апельсини, лимони, манго чи чорницю: ці фрукти трохи дешевше, ніж минулого року.

Давай, змінимо відділ: молочні продукти.

Тут, навіть якщо все збільшилося, набагато дорожче передусім масло.

У продуктовому відділі: спагетті подорожчає на 30 відсотків. Ціна на каву теж зростає, як на майонез або

Олія для смаження. Погані новини для бельгійців, які люблять картоплю фрі!

І нарешті туалетний папір теж дорожчий і що .... без нього важко обійтися!

З чим пов’язані ці підвищення?

Що ж, універмагам теж доводиться стикатися з підвищенням ціни на енергоносії, як і виробникам, з якими вони працюють.

Транспортування вантажів також коштує.

Зростання цін також на таку сировину, як пшениця. навіть ціна на упаковку зросла. Ситуація міжнародна. І війна в Україні дуже пов’язана з цим.

http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine

Cet article s'adresse en priorité aux populations arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur parlons ici des nombreuses augmentations de prix, dans les rayons de supermarché. Test-Achats a mené une étude à ce sujet.