Отримання коштів на дітей

Майже кожен другий українець, який реєструється в Бельгії, є дитиною. Брюссельський регіон переглядає свої бюджети, щоб якомога краще влаштувати українські родини. Він щойно випустив бюджет у 27 мільйонів євро. Для чого він буде використовуватися?

Ці гроші будуть оплачувати сімейні виплати, на які мають право особи, які користуються тимчасовим захистом.

Сімейна допомога – це грошова сума, які виплачуються сім’ям відповідно до кількості дітей, які проживають під їхнім дахом. Студенти, навіть дорослі, також можуть скористатися цими сімейними надбавками.

Для брюссельського регіону це значний бюджет, враховуючи, що там розраховують 20 тисяч українців. І майже половина з цих 20 000 людей – діти, або студенти!

Щоб повідомити про ці відомі сімейні надбавки, уряд Брюсселя вирішив надіслати листа всім CPAS і всім комунам Брюсселя. У цьому листі уряд просить поінформувати українських біженців про можливість отримання сімейної допомоги, роз’яснивши їм кроки, які необхідно зробити.

Конкретно, для того, щоб потім користуватися надбавками, необхідно надати підтвердження місця проживання та підтвердження реєстрації дитини в національному реєстрі.

Знайте, що все, про що я вам щойно сказав, стосується Брюсселя, але Валлонія та Фландрія також надали засоби для гарантування права на сімейні допомоги людям, переміщеним з України.