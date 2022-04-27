Заборона токсичних речовин

Незабаром буде менше токсинів у повсякденних продуктах!

Вони всюди. У підгузках вашої дитини, у вашій коробці для піци, у ваших меблях, у вашому одязі.

Я говорю вам про ці токсичні продукти, шкідливі для здоров’я. Після років дискусій Європа готується заборонити чимало до 2030 року

Список дуже довгий: 12 000 хімічних речовин: справжній детоксикаційний засіб для хімічних продуктів!

У чорний список входять 6 сімейств хімічних речовин.

Наприклад, бісфенол, присутній в харчових контейнерах. ПВХ використовується для виготовлення іграшок, виготовлення одягу, взуття, меблів. У центрі уваги Європейського Союзу: важкі метали, речовини в коробках для піци, фарби...

У нас також є антипірени, які містяться в матрацах, одязі та автомобільних сидіннях.

Навіщо їх забороняти?

Добре тому, що більшість цих токсичних продуктів вважаються ендокринними порушниками. Або вони підвищують ризик раку. Інші шкідливі для навколишнього середовища, іноді їх неможливо переробити.

Тож, конкретно, коли почнеться ця заборона?

Європейський Союз визначив 2030 рік як "дедлайн" для ліквідації всього. Але перші заборони відбудуться вже через 2 роки. До цього часу можна очікувати сильного спротиву з боку нафтохімічної промисловості. Європейський текст ще може бути змінений до моменту набрання ним чинності…