У Твіттера новий власник

Соціальна мережа Twitter змінює власника. Його щойно купив Ілон Маск, керівник Tesla і Space X, за 44 мільярди євро! Він вів переговори 15 днів.

Минулої ночі він оголосив новину, написавши в Твіттері "Так!" у супроводі сердечок, ракет і зірок.

У своєму твіті мільярдер пояснює своїм 80 мільйонам підписникам свої наміри.

Він має намір збільшити кількість користувачів, покращити додаток,І перш за все зробити його місцем абсолютної свободи вираження поглядів.

Для Ілона Маска кожен повинен мати право говорити все, що хоче, у Twitter. Він також запропонував Дональду Трампу, колишньому президенту США, повернутися до Twitter. Він був виключений через його висловлювання, що підбурюють до насильства, і фейкові новини. Дональд Трамп відмовився від цієї пропозиції.

А якщо говорити про Twitter, чи знаєте ви, якими соціальними мережами бельгійці користуються найбільше?

Тут Facebook виходить на перше місце. 8 з 10 бельгійців мають запис у Facebook. Потім йде Youtube, Messenger, WhatsApp, Instagram. Twitter займає 7-е місце… попереду багатьох інших соціальних мереж…

З іншого боку, у Бельгії Telegram використовується дуже мало. Коли багато українців мають запис у Telegram.

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http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine

Cet article s'adresse en priorité aux populations déplacées d'Ukraine. Nous leur parlons ici des réseaux sociaux, et de Twitter en particulier (qui change de propriétaire).