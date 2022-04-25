У ці вихідні помер великий виконавець Арно, чудовий голос Бельгії

У ці вихідні Арно, співак, дуже популярний серед бельгійців, відійшов від нас. Він тривалий час хворів на рак, але продовжував давати концерти. Він збирався відсвяткувати своє 73-річчя.

Арно народився в Остенде у Фландрії, він жив у Брюсселі і, ймовірно, мав стільки ж шанувальників у Фландрії, скільки у Валлонії чи Брюсселі. Що рідко зустрічається в Бельгії! У суботу ввечері Гран-Плас у Брюсселі віддав данину Арно, транслюючи його пісні протягом вечора.

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Франція знає ім’я свого нового президента.

Ну... нове... не так щоб, оскільки вибори виграв президент, що був, Еммануель Макрон! Він керуватиме Францією ще 5 років.

Результати впали близько 20:00 у неділю.

58,5% голосів за Еммануеля Макрона. майже 41,5% для Марін Ле Пен.

Ультраправа кандидатура не обрана, але її партія вперше досягла такого результату!

Деякі кажуть: "Найгіршого вдалося уникнути". Але інші дуже розчаровані, побачивши, що Макрон знову переобраний. Наприкінці цих виборів Франція виглядає дуже розділеною, і в найближчі роки їй буде важко керувати. У Франції голосування не є обов’язковим. 3 з 10 французів не проголосували цієї неділі.

http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine

Cet article s'adresse en priorité aux personnes arrivées d'Ukraine depuis le début du conflit. Nous leur parlons du décès d'Arno, un artiste bien connu en Belgique, et des résultats des élections présidentielles françaises.