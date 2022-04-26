Чи знаєте ви Філіпа, Матільду та інших членів королівської родини?

Ви знаєте, що в Бельгії є король? І навіть… ціла королівська родина… Король, королева, 4 принци та принцеси… Але яка саме їхня роль? Ось що я вам поясню! Теоретично главою держави є король. Так само, як у нас є президент в Україні. Але повноваження короля Філіпа значно відрізняються від повноважень президента Зеленського. Можна сказати, що король бельгійців має по суті символічні повноваження. Він представляє Бельгію у світі. Він підписує закони. Він офіційно "головнокомандувач армії" Але реальні повноваження полягають в іншому: вони скоріше в руках парламенту та уряду. Парламент ухвалює закони. Уряд забезпечує їх виконання. З, на чолі країни, прем'єр-міністр: Олександр Де Кру. Але повернемося до короля Філіпа. Скоро виповниться 10 років, як він носитиме корону. Хто стане його наступником? Ну, це буде його старша дочка Елізабет. Зараз їй 21 рік. Вона стане першою жінкою, яка стане главою держави в Бельгії. До речі, у короля Філіпа є брат. князь Лоуренс і сестра принцеса Астрід. І... нещодавно... у них з’явилася також зведена сестра, принцеса Дельфіна. Вона художник. Дельфіна багато років боролася за визнання її членства в королівській родини. Був суд, клопотання про встановлення батьківства. Щоб довести, що її батько справді був королем Альбертом. Батько Філіпа та Лорана, якщо все-таки по суті, я скажу, Коротко! Хороша боротьба в судах, і врешті сім’я возз’єдналася. Так як Дельфіну запросили на парад 21 липня, в день бельгійського національного свята. На трибуні, відведеній для королівської родини. Яка історія, правда? Якщо ви хочете відвідати Королівський палац, робоче місце короля, це можливо, але тільки влітку!

http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine

Cet article s'adresse en priorité aux populations déplacées d'Ukraine. Nous leur expliquons dans cet article que la Belgique est une monarchie constitutionnelle.