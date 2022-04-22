Чим так відоме бельгійське пиво?

Найпопулярнішим алькогольним напоєм у Бельгії є пиво. Бельгійське пиво навіть входить до спадщини ЮНЕСКО.

Існє дуже багато різних видів пива у Бельгії : Найпопулярніший є так званий " пільс". Це пиво яке не дуже алькогольне (4-6%) , воно становить 75% продукції у Бельгії , найпопулярніші бренди є : Jupiler,Maes, або Stella Artois.

Є такий вид пива, який називається Трапіст, який варять у Монастирях. Він має бути звариним у монастирі щоб мати апеляцію трапіст. Є такі бренди як : Westmalle,Rochefort, Orval, Chimay. Трапісти та пиво яке називають “Монастирське пиво” не теж саме, бо наприклад відомі бренди як " Leffe. , Grimbergen, Maredsous , мають комерційне приготовлення та ім’я монастиря але не зварені у ньому. Може ви чули про “hoegarden” ? - це так зване “біле пивo” , його називають бланш або вітбір. Такий вид пива більш лагідний та меньш алкогольний, дуже часто подається це пиво зі шматком лимону або апельсину.

Мабуть найтиповішим суто бельгійським видом пива є "ламбік. У якого досить кислий смак, та у якого вільне бродіння від 2 місяців до 3х років.

Підвидом ламбік є також такий тип як "Гез" , його називають Брюссельським шампанським, бо він є одним з найдорожчих видом, є такі бренди як " Сantillon,Belle vue, Mort subite, 3 Fontainen. Такі типи пива як “Kriek або Pecheresse” це пива, в яких додають фрукти або фруктові соки.

І нарешті не можна забути про “мікро Брасері “це маленькі виробники пива, досить традиційні , які варять в маленькому колі, люди які вирішили створити своє пиво. Поцікавтесь такими брендами як : En stomelings, L’ermitage, Surréaliste , La source.

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