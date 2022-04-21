Дебати між Еммануелем Макроном  та Марін Ле Пен

За кілька днів до президентських виборів за дебатами між Еммануелем Макроном і Марін Ле Пен на французьких телеканалах спостерігали багато бельгійців. Майже 500 тисяч перед телевізором, спостерігали за дебатами. Марін Ле Пен та Еммануель Макрон виступали продовж майже трьох годин під час цих дебатів між двома раундами.

За кілька днів до другого туру президентських виборів, 24 квітня, обидва фіналістів суперечили про економіку, ціни на енергоносії, Європу, глобальне потепління, школу, імміграцію. .. але й звісно про війну в Україні.

Вона стала центральним сюжетом в цій політичній кампанії.

З початку війни Еммануель Макрон багато разів спілкувався з Володимиром Зеленським. Деякі особи також критикують його за те, що він більше піклується про Україну, ніж про своїх виборців..

Під час дебатів Еммануель Макрон звинуватив свою суперницю у "залежності від російської влади" і "від пана Путіна". При цьому він мав на увазі позику у 9 мільйонів євро, яку у 2014 році уклала сторона Марін Ле Пен з російським банком, яку партія продовжує повертати. "Ви говорите зі своїм банкіром, коли говорите про Росію, це проблема мадам Ле Пен", - додав він. Що мінімізував ультраправий кандидат, стверджуючи, що підтримує "вільну Україну".

Еммануель Макрон також розкритикував свою суперницю, яка, за його словами, є одним із перших європейських політиків, які визнали анексію Криму Росією. Те, що Марін Ле Пен заперечує.

Важко сказати, хто переможець у цих дебатах... Результат очікується на виборчих дільницях наступної неділі.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons du débat télévisé de l'entre-deux-tours pour la présidentiel française entre Macron et Le Pen.