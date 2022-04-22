Чим настільки відомий Бельгійський Шоколад ?

Про Бельгію часто говорять як про країну шоколаду, і в пасхальний період цей сюжет дуже актуальний. Але давайте поцікавимось чим так відомий бельгійський шоколад.

Перш за все, ви повинні знати, що боби какао , які використовуються в Бельгії, мають вищу якість, зокрема завдяки точному вибору місця походження їх врожаю та способу їх переробки. Тому етапи обсмажування та подрібнення є особливо ретельними.

У Бельгії є 500 виробників шоколаду , деякі з них самостійно вибирають боби у різних куточках світу. Бельгійці споживають в середньому 8 кілограмів шоколаду на людину на рік, що є одним із найвищих показників у світі.

Вперше какао з'явилося в Бельгії в 1635 році, коли іспанські поселенці з Нового Світу подарували його абатству Баудело в Генті.

У 1857 році Жан Нейгауз відкрив у Брюсселі аптеку. Йому прийшла в голову ідея загорнути ліки в шар шоколаду, щоб приховати гіркий смак. Народилася перша бельгійська шоколадна фабрика.

Існує багато різних видів шоколаду, найвідоміша бельгійська страва це Пралін: шоколадні шматочки з начинкою, винайдені в 1912 році Жаном Нойхаусом-молодшим. Виготовляється з карамелізованого цукру, покритого білим, темним або молочним шоколадом. Вони виготовляються в основному вручну, особливо коли справа доходить до прикраси, кожному надається індивідуальний відтінок, що надає йому унікальний смак.

Відомі пралін ви зможете покуштувати у кожного бельгійського майстра шоколаду, деякі відомі як : Pierre Marcolini, Neuhaus, Godiva,Galler, côte d’or

Так що, будучі у Бельгії гріх не покуштувати відомий бельгійський шоколад !!

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons chocolat belge.